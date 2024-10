Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri a San Vito, alle 18 circa, in una località compresa tra Genna Argiolas e Geronimo, per la ricerca e il soccorso di un autista che, a bordo della sua auto, aveva perso l’orientamento in una zona impervia.

I Vigili del fuoco, individuata la posizione del disperso grazie al segnale gps del suo cellulare, sono giunti sul posto a bordo di un fuoristrada. L’uomo, nel tentativo di ritrovare l’orientamento era sceso dall’auto e, cadendo, si era procurato delle escoriazioni agli arti superiori ed al viso.

Una volta raggiunto dal personale di pronto intervento e dopo una prima valutazione delle condizioni sanitarie, è stato riaccompagnato dagli uomini del 115, che lo hanno poi affidato alle cure del personale sanitario del 118.