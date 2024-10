Otto persone, di cui due bambini, in salvo dopo che l’imbarcazione sulla quale erano a bordo è andata in avaria ed era senza controllo anche a causa del forte maestrale. Gli occupanti, con concitazione, gettata l’ancora, hanno attirato l’attenzione delle unità impegnate nel presidio di soccorso a mare dei Vigili del Fuoco, in servizio a San Teodoro.

Gli uomini del 115 prontamente intervenuti hanno trasbordato i passeggeri e proceduto al traino dell’imbarcazione verso il porticciolo di Coda Cavallo.