Nel pomeriggio la squadra della Base Estiva di San Teodoro dei Vigili del Fuoco di Nuoro, è intervenuta nella centralissima Via Toscana, a San Teodoro, per un incendio divampato all’interno di un appartamento dove dormiva un uomo di 61 anni.

Allertati da un passante, i Vigili del fuoco sono intervenuti in tempo accedendo all’abitazione e salvando l’uomo che, al momento dell’incendio, era addormentato e rischiava di morire per via dei gas tossici. Portato fuori, il 61enne è stato consegnato al personale del 118 per il successivo trasferimento in ospedale. Successivamente i Vigili del fuoco hanno provveduto a estinguere l’incendio e mettere in sicurezza la casa. Sul posto anche la Polizia locale.