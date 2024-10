“In data 10 aprile sono stata contattata dall’ATS di Olbia che mi ha segnalato un contatto diretto con un positivo al Covid-19. Pur avendo avuto tale contatto in totale sicurezza, e per pura precauzione ho effettuato il tampone che è risultato negativo. Ho sempre chiesto a voi in primis ed io mi sono sempre impegnata nel rispetto delle regole, ragion per cui vi comunico che come 𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑑𝑖𝑢𝑙𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑡𝑢𝑡𝑒𝑙𝑎, io ed alcuni componenti del mio staff (anche loro negativi al molecolare) abbiamo iniziato l’isolamento fiduciario, ognuno presso il rispettivo domicilio”. Così la sindaca di San Teodoro, Rita Deretta, sulla pagina istituzionale del Comune su Fb.

“Continuerò a lavorare costantemente da casa, certa di potere garantire il mio ruolo e che tutta l’Amministrazione a partire dalla Giunta, al Consiglio e tutti i dipendenti sapranno operare diligentemente e con la loro consueta professionalità” ha aggiunto la sindaca di San Teodoro, che ha poi comunicato gli ultimi dati. Attualmente ci sono 34 persone positive al Covid, tutte in isolamento domiciliare, seguite dall’ATS e dal proprio medico di base, e le loro condizioni generali sono buone. “A tutti loro i nostri migliori auguri per una pronta guarigione” ha scritto Rita Deretta.