Cinque nuovi casi di positività al Covid-19 a San Teodoro dopo i 3mila test effettuati in questi due giorni. Le analisi andranno avanti in quanto si sospetta che tutte e cinque le persone positive appartengano al primo focolaio, in cui era stato accertato un caso di variante inglese.

“Le persone attualmente positive al Covid-19 del paese sono 25, tutte in isolamento domiciliare, seguite dall’ATS e dal proprio medico di base. Le condizioni generali sono buone, a tutti loro i nostri migliori auguri per una pronta guarigione” ha fatto sapere Rita Dereta, sindaca del comun gallurese che si trova in zona rossa dal 25 febbraio.

“Stiamo attivando un tavolo tecnico con l’ATS in modo da consentire la graduale riapertura del paese per allinearci all’attuale situazione Regionale che prevede la zona bianca – ha aggiunto – Sarà comunque fondamentale mantenere comportamenti responsabili e virtuosi per evitare in futuro nuove restrizioni, che secondo l’ultimo DPCM potranno essere regionali o locali”.