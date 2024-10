Sono dovuti intervenire un secondo Canadair ed un quarto elicottero proveniente dalla base di Sorgono che si unisce agli altri tre velivoli, compreso il Super Puma, per cercare di domare il vasto incendio scoppiato nelle campagne di San Basilio.

Il parco eolico in località Monte Miana è stato attraversato dal rogo ma pare che non ci siano stati grossi danni per le strutture che poggiano su un terreno quasi sgombro e dove sono presenti solo sterpaglie. Tutto intorno invece l'incendio sta divorando una parte di superficie boscata. E’ tuttora in corso l’intervento di numerose squadre a terra e con l'ausilio di diversi mezzi aerei.