Una Fiat Punto è finita fuori strada, ribaltandosi, lungo la provinciale 58 a Samassi. Ad avere la peggio un 17enne di Sanluri che si trovava a bordo e che è stato trasportato al Brotzu di Cagliari con assegnato codice rosso. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Ferito anche il 23enne che era alla guida dell'auto e che è stato trasportato all'ospedale di San Gavino in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.