Lanciata la navetta Dragon Freedom di SpaceX con a bordo l'equipaggio Crew 4 composto dalla nostra astronauta dell'Esa Samantha Cristoforetti, dal comandante Kjell Lindgren, dal pilota Robert Hines e dalla specialista di missione Jessica Watkins.

Dopo molti rinvii a causa del maltempo, il lancio è finalmente avvenuto con un Falcon 9 alle 9.52 e 53 secondi ora italiana, le 3,52 del mattino ora del Kennedy Space Center in Florida. La Dragon Freedom inizia adesso il suo viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale per dare il via alla missione Minerva guidata da Samantha Cristoforetti.

Il lancio dà il via alla missione Minerva. Proprio a poche ore dal lancio Samantha Cristoforetti ha festeggiato il suo compleanno spegnendo le candeline durante la 'quarantena' con i suoi compagni di viaggio.