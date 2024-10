"Ho fatto oggi la seconda dose di vaccino anti Covid, quindi non so come starò stasera". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, ieri a Cosenza per la presentazione della lista della Lega. "Tutto bene - ha poi commentato a 'E-venti' su Skytg24 -, ho un po' di dolore al braccio ma niente di irreparabile. Sono uno dei 40 milioni di italiani che ha scelto di farsi la seconda dose di vaccino".

"Stiamo lavorando per gli altri 20 milioni di italiani che non possono vaccinarsi. Se il governo accetta le nostre proposte', come quella sui tamponi, vuol dire che abbiamo fatto un buon servizio al Paese. O imponi l'obbligo vaccinale, una scelta che nessun Paese europeo ha fatto, se non l'Arabia Saudita e il Tagikistan, o inviti, spieghi, educhi, ragioni, fai riflettere, accompagni".

"Noi dobbiamo continuare a educare, spiegare, senza punire e discriminare. Fidiamoci degli italiani che meritano fiducia, non paura", ha concluso il leader della Lega.