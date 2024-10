Il vicepremier Matteo Salvini questo pomeriggio si trova a Oschiri, in Gallura, e ha parlato di "buon senso" in merito all'installazione degli impianti eolici e fotovoltaici nella terra e nel mare della Sardegna, che sta provocando polemiche, anche politiche, con le proteste di vari comitati.

"Bisogna che i cittadini, i territori, le comunità, gli imprenditori, agricoltori, pescatori siano coinvolti e siano d'accordo. Perché qui - ha detto Salvini - non ci sono non ideologici e pregiudiziali come quelli che non vogliono la Tav o il Ponte sullo Stretto, qui in Sardegna c'è gente che vuole mantenere una delle bellezze incredibili d'Italia, d'Europa e del mondo. Deturpare riempiendo di pale in acqua e in terra non pensò che sia la soluzione".

Il vicepremier si è detto favorevole alla transizione energetica e alle energie alternative e rinnovabili, "a patto però che non danneggino, devastino e inquinino il territorio perché riempire di pale la terra e il mare di Sardegna non penso che sia una cosa utile e intelligente per nessuno", ha concluso Salvini.

"I numeri degli aeroporti di Cagliari e Olbia sono eccellenti, e ho chiesto proprio oggi all'amministratore delegato che si occupa di aeroporti altrettanta attenzione per Alghero". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha risposto alle domande sulle problematiche della continuità territoriale sarda.

"Mi risulta che la società di gestione aeroportuale abbia in animo non di smantellare ma di investire su tutti gli aeroporti sardi - ha aggiunto Salvini -. Penso che questa terra possa accogliere un numero di turisti ancora superiore, ma soprattutto quello che mi interessa da ministro è avere tariffe accettabili per i sardi, per i pendolari, gli studenti, i malati, per le famiglie".