"Come ministro garantirò la libertà e il diritto di un voto trasparente pacifico e democratico. Penso che sia l'ultimo degli interessi dei pastori e degli allevatori bloccare il voto di domenica, anche perchè ormai quasi ci siamo". Lo afferma Matteo Salvini.

"In questi giorni hanno dimostrato tutti buon senso, quindi non penso che nessuno faccia qualcosa di strano domenica. Non è un appello - aggiunge - è un grazie per come si sono comportati i pastori nei giorni scorsi e per come si comporteranno nei prossimi giorni".