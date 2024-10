Roma, 12 lug. (Adnkronos Salute) - Anche il corpo umano come le auto elettriche ha bisogno di avere sempre le batterie cariche: per educare le persone ad alimentarsi correttamente e a essere consapevoli del legame tra cibo, salute, energia e sostenibilità, il Policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma sarà presente al Gran Premio di Roma di Formula E, competizione che vedrà sfrecciare bolidi elettrici per le strade del quartiere Eur sabato 15 e domenica 16 luglio, dalle 7.30 alle 19, con il gioco esperienziale interattivo Healthy E-Race.

I visitatori - informa una nota - potranno provare il gioco presso uno stand al Fan Village di Parco del Ninfeo nelle giornate della gara: all'interno dello spazio espositivo il personale del Policlinico accompagnerà nell'esperienza il pubblico, illustrerà le norme del 'mangiare sano' e distribuirà gadget e materiale informativo sull'argomento. Il giorno precedente (venerdì 14 luglio, dalle 19 alle 20), invece, con l'evento 'Locals on track' la pista della gara sarà aperta al pubblico che potrà percorrerla a piedi e partecipare a una coreografia sulla prevenzione, che ha come obiettivo raffigurare l'elettrocardiogramma e immortalare il momento con uno scatto da condividere sui canali social.

Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età è uno degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite "per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti", che dovranno essere raggiunti entro il 2030 da tutti i Paesi dell'Onu. E' in questo contesto che si inserisce l'iniziativa della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico.

Healthy E-Race - conclude la nota - è un'esperienza da due a quattro giocatori fatta di un percorso modulare a caselle. Le caselle sono di tre tipi e rappresentano le aree tematiche legate alla corretta alimentazione: energia, sostenibilità e prevenzione. Il gioco si sviluppa attraverso scelte strategiche sul tema della salute alimentare, che sono l'acquisizione di energia, la gestione delle scorie e l'ottimizzazione del consumo energetico. Healthy E-Race è stato progettato per garantire l'accessibilità a tutti i partecipanti, inclusi quelli con disabilità, e lo spazio è stato ideato per essere facilmente percorribile.