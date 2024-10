Lo scorso martedì era stato bacchettato per il tuffo in piscina in Costa Smeralda dal suo palco galleggiante (LEGGI L’ARTICOLO), danneggiando il microfono che aveva smesso di funzionare.

Fiorello gli aveva fatto notare che quel microfono costasse ben 2500 euro, ma il rapper Salmo ha rimediato al “danno” donando un microfono nuovo ad Amadeus in occasione del suo duetto con Shari venerdì scorso. “L’ho preso al mercatino” ha detto il rapper ironico.

Il presentatore ha preso in mano il microfono nuovo di zecca e infiocchettato di rosso, scherzando: “Ha restituito il microfono, così lo do a Fiorello”.