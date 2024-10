Non si aspettava di certo di essere beccato in flagranza mentre abbandonava un bustone ricolmo di spazzatura, dove c’era davvero di tutto. Ci hanno pensato gli uomini della Compagnia Barracellare di Sestu, coordinati dal comandante Antonio Fadda, ad individuare e a sanzionare immediatamente il furbetto che, nei pressi della provinciale 4, (la Sestu-San Sperate, per intenderci), aveva abbandonato la spazzatura in aperta campagna.

Nei confronti dell’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è scattata immediatamente la sanzione di 400 euro, con l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi e differenziare i rifiuti in modo corretto: “Proteggere il nostro territorio è fondamentale – dichiarano l’assessore Lia Sechi e il sindaco Paola Secci - non serve aggiungere altro se non un grazie alla compagnia barracellare di Sestu e al suo comandante, proprio perché dobbiamo ammettere che i sestesi si stanno adeguando alla differenziata e i numeri davvero importanti, con una percentuale raggiunta del 76%, il che significa che Sestu sta procedendo benissimo con la differenziata e non è assolutamente giusto che il gesto sconsiderato di qualche maleducato e incivile debba rovinare tutto, soprattutto se – aggiungono i due amministratori locali – pensiamo che tutte queste discariche vanno ad incidere sul secco, dunque con costi maggiori di smaltimento. Occorre anche sottolineare – ammettono Lia Sechi e Paola Secci – che spesso e volentieri i controlli ispettivi dei Barracelli sui sacchetti abbandonati ad esempio a Magangiosa, Is Coras, sono state trovate tracce inequivocabili di cittadini che risiedono in altri Comuni, un dato allarmante quindi. Continueremo con la linea dura – concludono dal municipio di via Scipione – anche perché se differenziamo correttamente e non si creano gesti sconsiderati di inquinare l’ambiente, il vantaggio è palesemente duplice”.