Anche questo sabato 3 MAGGIO si è concluso e mi ritrovo qui a trascrivere le mie impressioni su eventi accaduti e su alcuni dei personaggi che hanno caratterizzato questa giornata in FIERA.

La grande affluenza di pubblico è il dato più significativo: in tanti, tantissimi hanno scelto di trascorrere il fine settimana tra gli espositori e le diverse attrazioni che colorano il grande spazio che si allunga su Viale Diaz.

Il ritorno del mitico PAMBAY (all’anagrafe PAPA MAMOUR MBAYE), originario del Senegal e abitante di Monserrato, ha conquistato chiunque: di fronte alla postazione di SARDEGNA LIVE, durante l’intervista che ROBERTO TANGIANU ha condotto con sorriso e sentimento, si è creata una calca di persone che hanno assistito allo show che questo personaggio straordinario riesce ad animare con la sua presenza: guardate il VIDEO pubblicato sulla nostra Pagina Facebook e su www.sardegnalive.net. Visualizzazioni record!!!

Alle 17.30 mi sono trasferito, telecamera sulle spalle, nel Padiglione F per riprendere e trasmettere la Lezione di cucina di ACHILLE PINNA che aveva per tema il Polpo, sempre nell’ambito dello SHOW COOKING.

Abbiamo ricevuto volentieri, tra i graditi ospiti del nostro spazio il Presidente della Regione Sardegna FRANCESCO PIGLIARU, che ha posato per una foto ricordo con Roberto, e ha voluto augurare a noi giovani che stiamo tentando di portare avanti un discorso libero e animato da sincera passione con la nostra testata giornalistica dotata di web tv.

L’aspetto che mi ha colpito di più, in tutte queste giornate, è l’interesse dei ragazzi e delle ragazze che si fermano, si informano, vogliono sapere, hanno voglia di cambiare e si raccontano, entrando subito in un contesto di familiarità, amicizia e confidenza nei nostri confronti.

Questo ci gratifica, perché davvero vorremmo che SARDEGNA LIVE fosse sentita e vissuta come una cosa di TUTTI.

Purtroppo è venuto a trovarci anche il giovane cabarettista NICOLA CANCEDDA, secondo me per pubblicizzarsi le serate in piazza e il nuovo disco che sta per uscire, e dal momento che lo sto scrivendo, la cosa gli è pure riuscita! Il comico di Villaurbana era accompagnato da SIMONA, la sua meravigliosa moglie, che lo sopporta. Vorrei ancora parlarne male ma non posso: diciamo che mi sto vendicando, visto che nell’intervista che trovate in VIDEO qui su Sardegna Live mi ha preso di mira, paragonando addirittura il mio Diario dalla Fiera al Diario di Anna Frank: credo che la sua sia solo gelosia per non essere al posto mio a fare altrettanto! J Scherzi a parte, grazie Nicola per averci regalato un bel pomeriggio e un ottima cena nel locale di PAOLO ROCCA, cantante e imprenditore.

Giornata di pioggia con ampie schiarite qua e la, ma tutto è servito per rendere indimenticabile questo sabato cagliaritano, che ha dato un po’ di respiro ai 450 espositori che hanno potuto proporre a tanti i loro articoli, prodotti e servizi.

Vi aspettiamo anche domani, ultima DOMENICA IN FIERA, e dopo avervi fotografato divulgheremo i vostri visi, come sempre, attraverso il nostro Canale Web.

Vi aspettiamo a braccia aperte.

Stefano Ollargiu

Cagliari 3 Maggio 2014