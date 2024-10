Un 43enne di origini sarde è stato condannato a 4 anni e 5 mesi di reclusione, più 1.624 euro di multa. Era finito in manette a Livorno, dopo essersi reso responsabile nel corso degli ultimi anni di numerosi furti e altri reati contro il patrimonio, a cominciare dalla ricettazione.

L’ultimo reato una razzia presso la chiesa di San Benedetto, in piazza XX settembre, dove sarebbe stato sorpreso a rubare i soldi delle offerte. Condannato per l’ennesima volta, è arrivata la decisione di fargli scontare la pena in cella.

E' stato dunque trasferito nel carcere "Le Sughere" di Livorno.