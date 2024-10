Qualche giorno fa, durante la notte, un 33enne di Gesturi, già noto ai militari, aveva rubato 160 litri di olio extravergine di oliva dall'abitazione di un 80enne, pensionato sempre di Gesturi, in località “Su Pranu”.

Il prodotto si trovava in un barile ed era stato travasato dall’autore del furto e trasportato in 6 taniche in plastica e 12 damigiane in vetro, rubate sul posto, che avevano una piccola etichetta della quale il ladro non si è accorto.

I Carabinieri dopo una veloce indagine hanno sospettato chi potesse aver sottratto l’olio all'anziano e sono risaliti al potenziale acquirente ignaro del tutto. Visionati i filmati di alcune telecamere del paese, i militari hanno identificato il potenziale autore del furto e quindi il canale di ricettazione.

Gli operatori dell'Arma sono così arrivati a Tuili, presso l'abitazione di un 77enne che dopo poche ore dal fatto aveva acquistato 125 litri di quell’olio, pagando un migliaio di euro.

Con l’aiuto dei colleghi della Stazione di Barumini, i Carabinieri di Gesturi hanno quindi ristretto le indagini e sono andati a casa dell’acquirente e, eseguito un controllo, hanno ritrovato l’olio nelle taniche, identificandolo dalle piccole etichette.

Quindi il giovane ritenuto responsabile sia del furto che della vendita dell’olio è stato denunciato.

Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare gli acquirenti del restante olio.