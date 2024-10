Un fratello, è la tua forza su tutto, sorridere da forza, sdrammatizzare è quello che si deve fare per far sentire agli altri che bisogna lottare nella vita: «Quando la Sla si è presentata, ha colpito subito le braccia di Paolo. Se andavamo a mangiare fuori i, bambini ridevano perché lo imboccavo: ero diventato le sue mani. Ma mangiare non era l'unica cosa per cui lo aiutavo. Anche nel dramma della malattia, bisogna trovare il modo per ridere».

Un legame profondo, quello di Rosario e di suo fratello Paolo, che insieme combattono questa maledetta malattia, nonostante sui social esistono persone ignoranti che scrivono messaggi di odio e offese.

Si supera, soprattutto anche grazie al cuore di migliaia di persone che sostengono la causa e travolgono l’inutile “mare di malvagità” nei confronti dello chef 20enne di Oristano.

Guardate il VIDEO