Notte impegnativa sul fronte incendi in Sardegna, dove sono proseguite senza sosta le operazioni di estinzione dei roghi che hanno colpito i territori di Benetutti, Orotelli, Orani, Orune e Nuoro. Principalmente l’incendio si è esteso verso i territori in località “S’Inforcau” e verso la zona Industriale di Prato Sardo a Nuoro, dove si è avvicinato in prossimità di diverse aziende agricole e ovili e a tratti ha minacciato la zona industriale.

Per tutta la notte hanno operato 4 squadre dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Nuoro e la squadra del Distaccamento di Macomer. Su disposizione della Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco è stato disposto inoltre l’invio sul posto della colonna mobile AIB dal Comando di Sassari, oltre alla squadra del Distaccamento di Bono.

Le squadre sono state coordinate per tutta la notte dal Comandante Provinciale presente presso la Sala Operativa e dal funzionario di guardia presso il posto di comando avanzato istituito nella zona industriale di Prato Sardo, dove era presente per tutta la durata delle operazioni anche il dirigente della Polizia di Stato per la gestione dell’ordine pubblico.

Hanno operato inoltre due unità SAPR che hanno permesso di monitorare l’evoluzione dell’incendio grazie all’ausilio delle fotocamere termiche. Sono otto le persone evacuate da 4 ovili minacciati dalle fiamme. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di salvaguardare gli insediamenti nei quali non si rilevano per il momento danni rilevanti.

In totale hanno operato 36 uomini con 14 mezzi al seguito. Di fondamentale importanza il supporto della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che con un grande dispiegamento di uomini hanno permesso di gestire al meglio la viabilità e hanno collaborato all’evacuazione degli ovili.

Attualmente le operazioni sono ancora in corso e alle prime luci dell’alba arriveranno sul posto i mezzi aerei della flotta statale e regionale per iniziare le prime operazioni di bonifica. Con la luce del sole sarà poi possibile fare le prime stime sulla superficie incendiata.