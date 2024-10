Lo scorso anno Rockamicizia ha festeggiato le nozze d'argento con la musica. Venticinque anni di successi.

Ho la fortuna di condurre da tantissimi anni una manifestazione che non è soltanto un'occasione per chi ama la musica, ma anche un contenitore ampio e vario, con inserti di moda, arte, tradizione, intrattenimento, spettacolo.

Nel cuore dell'Ogliastra sono passati davvero tutti: a parte i grandi nomi dello spettacolo, nessuno escluso, il palcoscenico di Lanusei ha visto cantare anche quelli che poi hanno aperto il sipario sulla loro carriera.

Marco Carta e Valerio Scanu hanno gareggiato al Tonio Dei e pochi anni dopo hanno vinto il Festival di Sanremo.

Gli Istentales e Carla Denule hanno vinto il Festival di Lanusei e poi hanno spopolato nei percorsi intrapresi.

E ancora....

Fabrizio Sanna, uno dei veterani, qualche mese fa è stato finalista a Castrocaro.

Simona Farris, che ha vinto la scorsa edizione, in questi giorni gioca la sua carta a The Voice, su Raidue.

..e poi ci sono le voci del futuro, che ovunque hanno difeso e manifestato con talento, una passione senza freni: Claudio Caggiari, Francesca Lai, Giuseppe Serra, Daniela Addis, i Sistema, Gabriele Masala & Maddalena Solinas, Sara Pischedda, Damiana Senette, Laura Santucciu e la lista potrebbe continuare all'infinito...

Il solo e unico artefice del successo di Rockmicizia è Pietro Arzu, infaticabile e determinato, anche nei momenti difficili.

E' un uomo sincero, che crede nelle cose che fa: il mio personale grazie anche per essersi totalmente fidato di me, delle mie idee, del mio modo di fare spettacolo e di confezionarlo.

E allora che aspettate? Ci sono tanti motivi per essere dei nostri.

La competenza di Alessandro Catte, direttore artistico, è una garanzia.

La trasparenza che difendiamo ad ogni costo, senza indulgenze, merita la protezione di un ritorno per chi c'è già stato, e un benvenuto per chi vorrà iscriversi per la prima volta in questa nuova edizione.

I motori sono accesi: aspettiamo le vostre iscrizioni.

Buona musica a tutti!!!

Giuliano Marongiu