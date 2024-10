La doverosa rettifica in seguito ad una errata interpretazione dei fatti e in merito ad una presunta polemica, definitivamente archiviata poiché mai esistita, sulla mancata partecipazione del chitarrista alla serata in onore di Stefano D’Orazio: nessun dissapore tra i due grandi interpreti della musica italiana.

Sono loro gli “amici per sempre”, quelli che contrassegnano con la bellezza di canzoni che resteranno nel tempo i migliori anni per intere generazioni, che hanno attraversato la storia della musica italiana per oltre mezzo secolo riempiendo stadi e teatri, scalando a lungo e costantemente le classifiche dei dischi più venduti, senza mai una caduta di stile o un’occasione mancata per colorare con la musica le pareti del cuore.

I Pooh rappresentano il sodalizio più amato in Italia, quello meglio organizzato, un concentrato di talento e valori che al passo di un’Italia che cambiava ne accompagnava il cammino, di lato, quasi a sorreggerne gli umori nei momenti più difficili e a condire di festa e suggestioni le vite degli altri con l’alternarsi delle stagioni.

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano D’Orazio si sono guadagnati il rispetto del tempo e di un popolo ampio e variegato che è cresciuto con loro, in uno scambio reciproco di esperienze e di emozioni.

Anche per questo, l’amarezza che emerge dal fraintendimento di dichiarazioni male interpretate negli ultimi giorni non può essere spazzata via dal ripristino di una verità che gli stessi protagonisti chiamati in causa hanno ribadito con fermezza: nessun dissidio tra i componenti che hanno scritto la storia dei Pooh.

"Ho sempre, e sottolineo sempre, parlato bene di coloro con i quali ho scelto di condividere un’avventura fantastica, importantissima della mia vita" scrive in un post su Facebook il grande Roby Facchinetti in risposta ad una presunta polemica sulla mancata partecipazione di Dodi Battaglia alla serata in onore di Stefano D’Orazio che si è tenuta il 25 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Lo stesso Facchinetti, attraverso il suo avvocato, il legale Erminio Colazingari, ha richiesto una rettifica al nostro giornale in merito all'articolo dal titolo: "Malore sul palco per Dodi Battaglia e “disagio profondo” per le dichiarazioni di Roby Facchinetti: “Parole che mi hanno ferito”, chiarendo una volta per tutte come non esista alcun dissidio tra i due ex componenti dei Pooh.

Con altrettanta forza Dodi Battaglia ha voluto allontanare ogni sospetto sull’accaduto prendendo le distanze e dissociandosi apertamente, da quanto è stato pubblicato dalla nostra testata il 05.10.2022, sottolineando che “il disagio e il dolore” di cui parlava in seguito ad un problema di salute era stato procurato da un articolo apparso sulla stampa e non certo da “dissapori” con Roby, l’amico di sempre.