A distanza di due anni dalla tappa di Cagliari del “Viaggio nella Bellezza”, Roberto Bolle riporta la grande danza in Sardegna.

Sebbene ancora via sia riserbo su cast e programma, l 'Etoile della Scala e Principal Dancer del Abt di New York, è pronto a esibirsi nella splendida cornice del Forte Arena di Santa Margherita di Pula venerdi 21 luglio.

Nel “Roberto Bolle and Friends”, non mancheranno importanti artisti del panorama tersicoreo internazionale, in linea con quanto già è stato visto nei luoghi piu' belli e significativi d'Italia e oltre.

La danza del ballerino piemontese ha conquistato piazze e teatri in tutto il mondo e il ritorno nell'isola non poteva non essere nella cornice di un vero e proprio anfiteatro naturale capace di ospitare sino a 5000 persone senza offendere il contesto ambientale circostante.

Vista la caratura internazionale di Bolle, l'organizzazione comunica di aver già aperto le prevendite.

I biglietti sono acquistabili presso il Box Office di via Regina Margherita 43 o su web tramite il seguente indirizzo: www.boxol.it