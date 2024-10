Dal 16 al 22 giugno 2021 si svolgerà a livello europeo la campagna di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebrezza alcolica organizzata da Roadpol – European Roads Policing Network.

Nel periodo su indicato, le pattuglie della Polizia Stradale saranno impegnate in questa operazione sulle principali arterie di comunicazione e Autostrade su tutto il territorio nazionale per effettuare controlli a tappeto.

Anche gli Agenti della Polizia Stradale dell’Isola intensificheranno i controlli, al fine di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade sarde e ridurre il numero di vittime da incidente stradale.

In particolare, nella giornata del 20 giugno 2021, le pattuglie del Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna” svolgeranno una vera e propria maratona di controlli nell’arco delle 24 ore, al fine di prevenire e reprimere la guida in stato di ebbrezza alcolica.

La suddetta iniziativa è inserita tra le azioni di prevenzione e informazione del Piano d’Azione Europeo 2021-2030, che ha come obiettivo il dimezzamento del numero dei decessi da incidenti stradali e la diminuzione del numero dei feriti gravi in Europa e nel Mondo.