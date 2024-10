Valigie in mano, dopo una smisurata botta di fortuna (di altri) era pronto a lasciare il Paese, direzione Canarie. Il piano del tabaccaio che venerdì a Napoli ha sottratto a una anziana un Gratta e vinci da 500mila euro non è però andato a buon fine.

Il furbetto è stato infatti fermato a Fiumicino dai carabinieri di Napoli e dalla polizia di frontiera mentre si apprestava a prendere il volo per Fuerteventura. L'uomo però non aveva con sé il tagliando vincente, bloccato dai carabinieri.

La vittima venerdì mattina si era recata in tabaccheria, dove aveva acquistato due Gratta e vinci. Uno di questi si è rivelato vincente. A quel punto uno dei titolari ha preso il biglietto e si è dato alla fuga in scooter. Il tabaccaio è stato denunciato per furto.