“In più occasioni mi avete chiesto se la nostra legge 5, approvata dal Consiglio Regionale lo scorso 3 luglio necessaria a tutelare e salvaguardare l’ambiente e il paesaggio della Sardegna, stia realmente bloccando tutte le autorizzazioni che non hanno iniziato i lavori. Sì, le sta bloccando. Ne abbiamo avuto conferma parlando in questi giorni con tantissimi sindaci. E continuerà a bloccare fino a quando la Corte Costituzionale non si esprimerà sull’impugnazione richiesta dal Governo Meloni”. Lo scrive la presidente della Regione, Alessandra Todde, in un post pubblicato sui social.

“Nel frattempo lavoriamo per identificare e regolare le aree idonee, quelle non idonee, quelle ordinarie e quelle a vincoli speciali per mettere al sicuro il nostro territorio – fa sapere la governatrice – E stiamo anche lavorando sul nuovo piano energetico regionale e sulla costituzione della società energetica regionale per trasformare finalmente la Sardegna in un produttore grossista di energia elettrica necessaria per i cittadini e le imprese sarde”.

Nel post Alessandra Todde, “così da continuare a spiegare il nostro lavoro ai sardi mantenendo sempre alta la trasparenza che ci contraddistingue” condivide parte del ricorso presentato dall’avvocatura di Stato contro la legge approvata dal Consiglio regionale e aggiunge: “la nostra legge va contro il Decreto Draghi. Ed è stata impugnata per questo”.

“Chi sostiene che la legge sarda non blocca nulla, legga il testo e lo vada a spiegare all’Avvocatura di Stato che difende il Governo Meloni davanti alla Corte Costituzionale a tutela della Legge Draghi. E lo faccia con argomentazioni serie e reali che superino quanto scritto nel ricorso contro la Regione Sardegna. E soprattutto tenti di spiegare, a noi e ai nostri giovani, perché vuole che la Sardegna rimanga condannata alle centrali a carbone, o vincolata alla produzione di energia elettrica con gli scarti di raffinazione che contribuiscono all’inquinamento senza abbattere le bollette. Oppure spieghi ai sardi chi paga il gas visto che noi non lo produciamo” conclude la presidente Todde.