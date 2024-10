Interruzione di pubblico servizio e procurato allarme sono i reati per i quali sono stati denunciati in stato di libertà i due giovani tiktoker, un 20enne e un 19enne, che nei giorni scorsi avevano finto un malore per farsi dare un passaggio dall'ambulanza da Rimini a Riccione, filmando tutto in un video che era diventato virale.

I due sono entrambi originari della provincia di Milano, ed erano in vacanza in occasione del fine settimana della 'Notte Rosa'. Il video era stato poi pubblicato su TikTok sul profilo social di uno dei giovani. Nel filmato si vedono loro che, fermi a bordo strada presso Coriano, comune dell’entroterra romagnolo, chiamano il numero d’emergenza 118, per farsi soccorrere da un’ambulanza.

Inoltre, dopo aver proceduto all’analisi dell’account TikTok presunto autore del video in questione, i Carabinieri hanno approfondito le analisi indirizzandole ai profili di altri social collegati al primo, per poi procedere ad acquisire sommarie informazioni da parte del personale sanitario che aveva prestato soccorso ai ragazzi.