Operazione della Guardia Costiera di Cagliari nel capoluogo dove, nell'ambito delle attività congiunte alla Polizia Locale, ha effettuato alcune verifiche in alcuni chioschi situazioni sul lungomare Su Siccu , a seguito di quali sono state riscontrate diverse irregolarità.

La GC ha sequestrato e rigettato in mare perché ancora vivi circa 1000 ricci commercializzati illegalmente , per poi sanzionare il titolare dell'esercizio per 3500 euro. Sono stati confiscati anche altri prodotti ittici congelati e il titolare del chiosco sanzionato con una multa di 1500 euro.

Gli echinodermi e il restante prodotto mancavano della documentazione in materia di tracciabilità. La Guardia Costiera ha anche sanzionato per un importo di 1000 euro un diportista che eseguiva attività di pesca con attrezzi non consentiti.