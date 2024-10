Le luci si spegneranno per lasciare che i fasci di colore rendano più calda la scena.

I profili delle donne prenderanno forma, come un preludio che delinea un’atmosfera.

Mani sicure scandiranno il tempo sulla batteria, al centro del palcoscenico.

Esplode la musica. Inizia la festa.

E’ così che si alzerà il sipario sullo spettacolo REUNION, che riunisce dopo sette anni la coppia artistica formata da GIULIANO MARONGIU & MASSIMO PITZALIS.

“Marinaio” è un brano scritto da Mogol, su musiche di Gianni Bella.

E’ stato un successo, senza grandi pretese, di GIANNI MORANDI, che scelse questo brano nel 1983 per ritornare a cantare dopo anni di silenzio.

E’ stata la prima canzone che Massimo e Giuliano cantarono nei locali fumosi, ai tempi del pianobar, o nelle prime timide occasioni in pubblico, nelle piccole piazze, tra gli amici che sono rimasti nel tempo.

Questa sera a SEDILO i riflettori si accenderanno sull’ennesima tappa di una stagione particolarmente fortunata che mette insieme sul palco, oltre ai due artisti barbaricini, anche validi musicisti, quattro ballerine e LAURA SPANO, la cantante di Mogoro che cura anche le coreografie dello show.

La Festa di SAN BASILIO si chiude con uno degli spettacoli più richiesti dell’estate 2015, interamente dal vivo, che passa in rassegna le canzoni che hanno spopolato negli ultimi anni in Sardegna: da “Ballende, cantende” a “Serenada”, da “Festa paesana” a “Dimonios”, senza tralasciare le nuove canzoni che GIULIANO & MASSIMO stanno incidendo in prossimità dell’uscita del nuovo CD e i suoni etnici dell’organetto, della fisarmonica e delle launeddas.

Punto di forza i BALLI SARDI CANTATI che riuniscono le folle nei diversi cerchi concentrici per alimentare una festa senza soste che trova sipari di intrattenimento, improvvisazione e coinvolgimento del pubblico e che cambia “fisionomia” tutte le sere.

A SEDILO sono previsti alcuni OSPITI A SORPRESA e un omaggio speciale ai cent’anni di NO POTHO REPOSARE, interpretata da PINO PIU, una delle voci più belle della Sardegna.

Inizio previsto alle ore 22.00.