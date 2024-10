Massimo Zedda non ha risparmiato le frecciatine all'indirizzo del ministro Matteo Salvini e del candidato del centrodestra Christian Solinas.

Ieri alla Fiera di Cagliari, davanti a oltre due mila persone, l'aspirante presidente della Regione del centrosinistra ha parlato della compagna elettore, dei programmi e del suo principale avversario.

CONTRO SALVINI. “L’altro giorno come avete visto la bestia è uscita. A fronte di contestazioni garbate che un gruppo di giovani cantavano, cantavano Bella ciao, ad un certo punto non ce l’ha fatta ed è venuto fuori. Ha trattenuto per troppo tempo quello che cova all’interno. Gli ha detto due cose a quei giovani a Carbonia che l’hanno contestato: la prima cosa è andate a mungere le pecore, mentre lo diceva immediatamente era chiaro di aver ripreso vecchi slogan della Lega Nord e di aver dimenticato di aver raccontato fino a qualche giorno fa di essere al fianco dei pastori, dimenticando di aver usato per anni il termine pastori come insulto nei nostri confronti. Dopo, ha capito che stava per fare una gaffe di livello interplanetario, figurati la battaglia dei pastori, e allora ha detto ‘così lavorerete’, un tentativo maldestro di correggere." (minuto 24:30 del video)

“C’è una signora qui che sta piangendo. Guardate che io reggo, ma fino a un certo punto. Vengo definito uno che non viene scalfito dall’emozione, ma non è così. E poi lasciamo che siano gli altri a piangere” (minuto 34:07)

CONTRO SOLINAS. “Con impegno, con comizi, assemblee, confronti, perché la campagna elettorale si fa così, o almeno si dovrebbe fare così. Perché il candidato deve metterci passione, impegno, idee, entusiasmo, dire che cosa intende fare e come lo si vorrebbe fare. Pare che ciò non valga per il candidato della destra. Seppur corpulento è riuscito nell’impresa di risultare invisibile: è scomparso nei confronti televisivi, è scomparso nell’ambito delle riunioni-incontri ed è stato sostituito in corso d’opera da ministri, ex ministri, sottosegretari, presidenti, leader di partito nascosto dietro la calata degli Unni che oggi invadono la Sardegna. Dopo lo sbarco del ‘43 in Sicilia, che fu un atto che con lotte e sacrifici determinò la liberazione d’Italia, e se fu lungo e doloroso, ma portò alla campagna di liberazione dell’Italia, lo sbarco in Sardegna prelude alla subordinazione della Sardegna.” (minuto 35:46)

