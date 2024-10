Sardegna Live

La conferma è arrivata ieri dal presidente uscente Ugo Cappellacci: Silvio Berlusconi tornerà in Sardegna il 14 febbraio per la chiusura della campagna elettorale. L'appuntamento è per le 17,00 di venerdì all'Horse Country (ex Ala Birdi) di Arborea, vicino ad Oristano.