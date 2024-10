«Quanto meno inopportuna la scelta di Sindaco ed Assessori, candidati al Consiglio Regionale, che ancora continuano incredibilmente a svolgere i pieni ed importanti poteri di gestione dei vari Assessorati, nonostante che sia in corso la campagna elettorale, andando a generare un vero e proprio conflitto di interessi».

A dirlo è il Consigliere comunale di Sassari e Commissario Provinciale di Forza Italia, Manuel Alivesi che sottoliena il fatto che «Oltre a considerare assolutamente incompatibile lo svolgimento di tutte le intense attività di gestione dei ruoli di Sindaco ed Assessore con la contemporanea ed altrettanto intensa attività di candidato alla carica di Consigliere Regionale, esprimiamo preoccupazione per una evidente inadeguata partecipazione degli stessi allo svolgimento di tutti gli impegni ed inderogabili scadenze connesse ai pesanti incarichi ricoperti».

«Riteniamo – ha aggiunto Alivesi, che è anche candidato alle prossime elezioni regionale del 24 febbraio –, che sia indispensabile che le autorità competenti intervengano al fine di ripristinare l’equità della campagna elettorale. Chiediamo alla Presidente del Consiglio Comunale di intervenire al fine di verificare le ragioni che abbiano spinto il Primo Cittadino a non provvedere alla sua tempestiva autosospensione dal suo incarico in quanto candidato e soprattutto sulle ragioni che abbiano spinto gli Assessori Antonio Piu e Ottavio Sanna a non aver ancora provveduto a presentare le loro dimissioni delle rispettive cariche».

«La mancata autosospensione del Sindaco – prosegue – e le mancate dimissioni dei due assessori vanno a minare il principio di equità tra i vari candidati al Consiglio Regionale in particolare modo per i candidati della Città di Sassari. Concludiamo ricordando che nel 2014, in occasione della scorsa competizione elettorale, il Sindaco Ganau aveva provveduto alla sua tempestiva autosospensione, mentre i due Assessori candidati Michele Azara e Salvatore Demontis avevano provveduto a rassegnare le loro dimissioni».