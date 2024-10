“Prendo atto del risultato elettorale tutt'altro che soddisfacente di cui mi assumo interamente la responsabilità”, questo il primo commento del candidato a governatore per il Partito dei Sardi Paolo Maninchedda che ha ottenuto il 3,35% dei consensi.

“Il trend dello spoglio sembra comunque attestare il Partito dei Sardi su risultati significativi in valore assoluto che sarebbe un errore sprecare e non valorizzare. Il voto per schieramenti ha evidentemente schiacciato la valutazione della qualità delle proposte. Convocherò a breve gli organi di partito per i necessari adempimenti".

“Continuerò a lavorare come intellettuale – conclude Maninchedda - per la costruzione di un grande partito indipendentista e per cambiare l'informazione e la formazione della gente sarda in modo da sottrarre ogni persona a qualsiasi manipolazione.