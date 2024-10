Fratelli d'Italia, attorno alle 13 di oggi, a Nuoro, ha presentato i suoi 6 candidati presso il Tribunale.

Sei nomi per le Regionali del 24 febbraio. "Persone che si sono messe a disposizione per mandare avanti un programma di cambiamento - si legge in un comunicato -, contro il governo del centro sinistra che fino ad oggi ha trascinato l’isola nel baratro. Un impegno da ritenersi primario è doveroso per Costruire una Sardegna Forte, un Sardegna Orgogliosa, una Sardegna dove i cittadini e le famiglie Sarde contano Davvero".

Gli aspiranti consiglieri regionali sono:

Cristiano Loddo noto Chichi, imprenditore turistico di Orosei e Assessore all'ambiente e al decoro urbano dello stesso comune.

Daniele Maoddi, giovane di Teti, consulente di impresa, impegnato da anni sul territorio nell'assistenza alle imprese in materia di lavoro e relazioni sindacali.

Grazia Mulas nota Chicca, di Dorgali, laureata magistrale in Scienze Geologiche, Master 2° livello in Risorse Geografiche della Sardegna, Tecnico dei servizi educativi in musei e siti scientifici, progettista di Itinerari naturalustici.

Viviana Nieddu, di Oliena, docente presso una Scuola professionale di Nuoro.

Pierpaolo Sau di Tonara, stimato tecnico istruttore presso la sede circoscrizionale Laore di Sorgono.

Giovanna Maria Vizzari di Nuoro, da sempre impegnata nel campo del sociale e del volontariato.