"Sono soddisfatto", così Silvio Berlusconi apre il suo commento sui risultati delle elezioni regionali in Sardegna che hanno visto vincere il centrodestra.

"Per la Sardegna - ha detto il Cavaliere - comincia una stagione nuova, tornerà a crescere, risolverà i suoi problemi con il modello di buon governo del centrodestra che funziona in tante regioni italiane. Il centrodestra si conferma anche in Sardegna la maggioranza naturale degli italiani che in tutte le tornate elettorali regionali dopo il 5 marzo 2018 hanno premiato l’unità della coalizione. In questo ambito si è confermata essenziale la funzione di Forza Italia che anche in Sardegna ha dato vita a liste civiche con suoi esponenti che naturalmente sul piano politico vanno sommate ai voti di Forza Italia".

"Desidero congratularmi con Christian Solinas e con tutti gli eletti di Forza Italia e del centrodestra - ha continuato Berlusconi -. Ringrazio anche le azzurre e gli azzurri della Sardegna, i nostri candidati, il coordinatore regionale, i parlamentari, gli amministratori locali e i molti militanti che ho visto impegnati con generosità e dedizione durante la campagna elettorale. A tutti loro voglio ribadire che sarò vicino al nuovo governo regionale per garantire la realizzazione concreta del nostro programma".

"Due considerazioni infine sui nostri avversari: il centrosinistra ha confermato di essere in crisi di idee, di uomini, di consenso. I Cinque Stelle hanno finalmente imboccato la strada di un declino irreversibile che si aggrava man mano che il Paese si rende conto della loro totale inettitudine. Dunque tutto bene: gli italiani continuano ad aprire gli occhi".