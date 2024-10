Sabato Berlusconi e domenica Renzi, entrambi a Cagliari per sostenere i candidati Ugo Cappellacci e Francesco Pigliaru.

Nichi Vendola sarà nell'isola l'8 febbraio mentre Matteo Renzi potrebbe tornare il 14 febbraio a dare sostegno a Pigliaru più in là in un mini-tour che lo vedrebbe presente anche a Sassari.

Per l'arrivo di Berlusconi lo staff di Forza Italia prevede l'arrivo di almeno tremila persone alla Fiera di Cagliari, Renzi invece, la cui presenza non è ancora ufficialmente confermata, potrebbe optare per un giro dei quartieri di Cagliari insieme a Pigliaru.