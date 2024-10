«Cari elettori, sono un Sindaco che ha deciso di dedicare il suo tempo alla politica per migliorare la nostra vita e poter dare un futuro migliore ai nostri figli». Con queste parole il Sindaco di Laerru, Pietro Moro, ha annunciato la sua candidatura a Consigliere regionali in vista delle elezioni che si terranno domenica 24 febbraio.

«I grandi cambiamenti sociali ed economici – ha scritto il primo cittadino sul suo profilo Facebook – che ci coinvolgono tutti hanno creato grosse difficoltà in diversi ambiti. È compito della politica, della buona politica, poter creare il vero cambiamento. Il programma del centro destra che è stato studiato attentamente, riguarda il nostro futuro. Mi auguro che voi possiate condividerlo e porre la stessa fiducia che ci entusiasma sin dall’inizio del nostro progetto».

«Gente nuova per nuovi orizzonti – ha aggiunto –, una politica che ascolti le persone, perché un buon politico deve essere un buon servitore, perché valori ed esperienza significano qualcosa, sono una guida forte per un futuro sereno. Scegli di avere l’esperienza al tuo fianco, per superare la crisi insieme, un passo alla volta con buon senso per governare la crescita e lo sviluppo della nostra Regione. Al lavoro con voi per il cambiamento della nostra Isola in difesa dei nostri valori e delle nostre famiglie».

«Votarmi – ha concluso Moro – significa scegliere l’onestà e l’esperienza, l’impegno per ciò che riguarda la mia gente guardando al progresso, scegliete il candidato di tutti, sono in corsa per voi per realizzare ciò che voi cittadini volete, fate valere il vostro voto, votate Pietro Moro Sardegna 20Venti Tunis - Presidente Christian Solinas».