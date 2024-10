«Organizzare una rete comune, razionale e pianificata, di rappresentanti di lista unificati che nei seggi difendano con determinazione ogni voto a una delle tre forze in campo: Sardi Liberi, Autodeterminatzione e Partito dei Sardi».

È questa la proposta lanciata da ProgRes a pochi giorni dalle elezioni regionali, in programma domenica 24 febbraio.

«Progetu Repùblica de Sardigna – si legge nel comunicato stampa – offre la propria disponibilità incondizionata alla creazione di un tavolo di concertazione apposito che ottimizzi le presenze ed eviti inutili sovrapposizioni nei seggi».

«Ogni voto indipendentista difeso e non disperso è un voto in meno per l’unionismo di centrodestra, centrosinistra, comunista e pentastellato. Ogni voto indipendentista – si legge al termine della nota – difeso è un’opportunità in più per superare il vuoto mantra dell’unità dell’area e una possibilità in più per il dialogo tra le forze nazionali sarde e per la pluralità dell’offerta politica indipendentista».