Sarà sicuramente una campagna elettorale in vista delle prossime regionali che si giocherà non solo sui territori, ma anche sui social. Molti esponenti politici, infatti, stanno utilizzando i vari mezzi tecnologici per ufficializzare la loro candidatura e proporre i loro programmi elettorali.

Una di queste è Ilaria Portas, Vice Sindaca di Masainas, che ha deciso di scendere in campo con Liberi e Uguali, partito che sosterrà la candidatura a Presidente di Massimo Zedda.

«Presento la mia candidatura da amministratrice donna di un piccolo paese del Basso Sulcis – ha scritto la Portas sul suo profilo Facebook -. È urgente e necessario contrapporre i temi agli slogan, mettere in campo le idee e le forze giovani, mettere a disposizione le competenze che ho maturato come funzionaria regionale, come assessore comunale, come donna e mamma lavoratrice».

«Lo faccio – ha aggiunto – con le persone che in questi 5 anni mi hanno accolto e fatto crescere, un gruppo di persone straordinarie che vivono la politica come risposta ai bisogni delle persone: Cocco Daniele Secondo, Eugenio Lai, Paolo Zedda, Andrea Dettori. Scendo in campo con il mio Assessore Giuseppe Marco Dessena, al quale ho l'onore e l'onere di fare da supporto come sua Capo di Gabinetto».

«E soprattutto lo faccio per e con Luca Pizzuto, grazie al quale ho riscoperto il valore della politica, quella vera per la gente. Con grande umiltà e spirito di servizio, se vorrete, – ha concluso – #iocisono e darò tutto il mio sostegno alla candidatura, fortemente voluta e supportata, di #massimozeddapresidente».