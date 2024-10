«Questi cinque anni da Sindaco sono stati anni di grande impegno, onesto lavoro e dedizione per il progresso, il miglioramento e la difesa di Sassari e del suo territorio più vasto – dall'Asinara al Goceano-, in una Sardegna che cambia».

A dirlo è il Sindaco di Sassari, Nicola Sanna, candidato Consigliere alle prossime elezioni regionali di domenica 24 febbraio per il Partito Democratico che sosterrà la candidatura a Governatore dell’isola di Massimo Zedda.

«Tra i tanti e le tante, con i quali ci ritroveremo in questa impresa, – queste le sue parole – c'è una donna straordinaria, competente, una donna forte e determinata come me, Maria Paola Curreli, candidata nella mia stessa lista del Partito Democratico e con la quale ci sosterremo reciprocamente in questo primo percorso verso la data del 24 febbraio, con Massimo Zedda Presidente».

«Il cambiamento dell'Isola – ha rimarcato Sanna – è segnato da tanti passi in avanti, sia nei settori delle imprese innovative e sia tradizionali. Ma altrettanti sono i passi indietro come il riemergere dell'emigrazione e dello spopolamento. Riemergono vecchie e nuove contraddizioni, speranze e volontà di riscatto per un'Isola che oggi è più consapevole di prima sulle proprie possibilità».

«A condizione – ha proseguito – che si diventi una #regione davvero europea, cioè aperta, cioè libera, cioè multietnica, perciò competitiva, perciò raggiungibile facilmente da persone e merci, collegata alle reti telematiche, dell'energia, dei trasporti alla stessa velocità e agli stessi costi e quindi alla pari degli altri territori europei. Per quanto mi riguarda sento vivo l’impegno e la volontà per lottare insieme a tante persone, uomini e donne, miei compagni e amici di tante battaglie».

«Vogliamo vincere insieme a voi – ha concluso il primo cittadino – per determinare il consiglio regionale il rinnovamento della nostra Isola, del nostro Paese e siamo pronti per portare Sassari ed il suo più vasto territorio ad essere più forti, più rispettati, più determinati, più efficaci nell'affermazione di uno sviluppo equilibrato e di pari opportunità in tutta la Sardegna».