«Ho deciso di candidarmi alle prossime Elezioni Regionali perché vorrei rendere un servizio più incisivo a tutto il settore primario, infatti da sempre mi occupo con impegno, passione e spirito del dovere di problemi dell'agricoltura, spesso dimenticata e male rappresentata da chi vive lontano da questa realtà».

Con queste parole, Piermario Manca di Thiesi ha deciso di ripresentarsi alla carica di Consigliere per il Partito dei Sardi (candidato Presidente Paolo Maninchedda), alla prossime elezioni regionali del 24 febbraio.

«Penso che il futuro – ha aggiunto Manca – debba passare necessariamente dalla nostra amata campagna, dalla sua valorizzazione culturale e dall'esaltazione del saper fare bene e di qualità. Per quanto alla questione agricola penso ad uno snellimento nei metodi di pagamento premi, con l'intenzione di battermi per una programmazione garantista a tutela esclusiva dell'agricoltore e/o pastore che viva e lavori in Sardegna».

«Penso che per queste Elezioni – ha concluso – la differenza la faccia la persona, la mia è una politica disinteressata, fatta per dare il giusto risalto alla nostra Terra. Con la mia candidatura diamo più forza e competenza al nord Sardegna e a tutta l'isola».