«Come sapete da qualche giorno, non sarò fra i candidati alle prossime elezioni regionali per ragioni che non devo spiegare a nessuno e che le persone che mi conoscono bene sanno direttamente da me».

A scriverlo è Emiliano Deiana, Sindaco di Bortigiadas e Presidente di Anci Sardegna che ha deciso di non presentarsi alle prossime elezioni regionali in programma domenica 24 febbraio ma che, ha voluto precisare, darà il suo sostegno alla coalizione che vede candidato alla Presidenza della Regione Massimo Zedda. Una situazione che, ha rimarcato lo stesso Deiana «Non inquinerà né la mia funzione di sindaco né quella di Presidente di Anci Sardegna che resteranno fuori dall’agone elettorale».

Il primo cittadino del centro gallurese ha voluto esprimere un augurio a tutte le candidate e a tutti i candidati affinché si misurino «Sulle idee, sui programmi e sulla forma che si vuole dare alla Sardegna non nei prossimi cinque anni, ma nei prossimi decenni. So, per esperienza, – ha aggiunto –che durante la campagna elettorale esce anche il peggio delle persone, delle tifoserie, degli squadrismi: per parte mia mi sono abituato e mi faccio scivolare un po’ di rancore addosso».

«Auguro infine ai tantissimi sindaci e amministratori candidati in tutti gli schieramenti di non lasciarsi inglobare dal generale grigiore, dal berciare indistinto e provino a distinguersi per i toni, lo stile costruttivo e l’innovatività delle proposte per la Sardegna».

«Per contribuire al dibattito, ogni giorno più o meno alle 21, – ha annunciato –scriverò una specie di “diario di bordo” delle elezioni che si concentrerà sulla visione che ho io dei problemi della Sardegna. Sicuramente non tutti (anzi nessuno) condividerà tutto. Ma magari qualcuno condividerà qualcosa; altri la maggior parte delle cose. Si può fare come dal macellaio. Prendere la parte che ci piace o che ci serve per fare il brodo. Ma è anche il mio modo per uscirne dalla tecnica dell’insulto, della delegittimazione, del rancore».