«Ho scelto di candidarmi perché credo che il nostro territorio non possa più aspettare: guardo i giovani, che emigrano per trovare un futuro, ma guardo gli adulti che hanno perso il lavoro e, a cinquant'anni, devono prendere la valigia e andare via».

Sono queste le parole social di Gianfranco Langella, candidato Consigliere per Fortza Paris alle prossime elezioni regionali in programma domenica 24 febbraio.

«È un dramma sociale – ha aggiunto Langella – che grida vendetta, il nostro territorio ha tutte le potenzialità per garantire la dignità e il lavoro a tutti, ma la politica dei partiti di governo, quella delle stanze dei bottoni, ha sempre pensato ad altro, anzi, non ha fatto nulla, perché mantenere disoccupazione e povertà serve per per continuare a trovare il consenso con le promesse e con i privilegi per pochi amici».

«È arrivato il momento di dire basta! – ha proseguito – Bisogna fare, non promettere, perché da un'elezione all'altra, come ben sapete, nulla è cambiato, gli stessi politicanti si ripropongono a voi con le stesse vane illusioni».

«Sono uno di voi, chi mi conosce sa bene che nella mia esperienza da amministratore pubblico ho sempre ascoltato i cittadini e i loro problemi, e mi sono sempre impegnato per trovare una soluzione. Sarò la vostra voce, – ha concluso – combatterò per voi per poter riacquistare la nostra dignità, e fare in modo che il nostro territorio possa finalmente crescere e rinascere».