«Le immagini del latte versato dai pastori sono l’immagine del fallimento della giunta Pigliaru, incapace di governare in questi anni un mondo complesso come quello delle campagne. Alla fine i nodi arrivano sempre al pettine e dopo anni di annunci la crisi scoppia in maniera drammatica. Serviva la politica, invece il centrosinistra ha messo in campo solo la sua macchina propagandistica e ora se ne vedono gli effetti».

Sono parole del candidato alla presidenza della Regione del Movimento 5 Stelle Francesco Desogus. «Mi auguro – ha aggiunto – che si arrivi presto ad una soluzione che dia garanzie ai pastori. Il prezzo del latte deve essere equo: questa è una battaglia che ci impegniamo a fare una volta giunti al governo della Regione. La giunta Pigliaru a questo punto eviti di fare altri danni e si impegni a favorire un accordo tra le parti in tempi rapidi. Il tempo della propaganda è finito».