Altri big in arrivo nell’isola in vista delle elezioni regionali di domenica 24 febbraio. Da venerdì 8 a domenica 10 febbraio saranno in Sardegna anche Federico Pizzarotti e Alessio Pascucci, rispettivamente leader e Coordinatore Nazionale di Italia in Comune, a sostegno della candidatura di Massimo Zedda a Governatore della Regione.

Ecco le tappe: venerdì 8 febbraio Cagliari, ore 11:30 nella Sala Search è in programma una conferenza stampa con Massimo Zedda. Alle 16.00 a Uta, presso ilCentro di Aggregazione Sociale “Argiolas Mannas” e alle 18.30 a Selargius, nel Centro di Aggregazione “Sí e Boi”, sarà presentata la “Sardegna in Comune”.

Il primo giorno di visita si concluderà a Pirri dove alle 21:00, presso lo 040 Zeroquaranta di via Calamattia, si terrà una cena e serata conviviale con gli elettori.

Sabato 9 le tappe saranno alle 10.00 ad •Oristano, ( Hotel “Mariano IV”) e a Nuoro, alle 17:00 (Euro Hotel), per la presentazione della Lista “Sardegna in Comune”.

Quattro appuntamenti per domenica 10: il primo a Tempio, alle 10:30, al Palazzo “Pes Villamarina” per la presentazione della Lista "Sardegna in Comune"; il secondo a Tissi, alle 12:30, presso il Centro culturale Biblioteca Comunale, per un Incontro aperto con gli elettori; il terzo a Sassari alle 17:00, al Teatro Civico e l’ultimo a Osilo, alle 19:30, nella Sala “Osteria il Castello, entrambi per la presentazione della Lista "Sardegna in Comune".