In vista delle prossime elezioni regionali del 24 febbraio, la Consulta Giovanile di Bonorva in collaborazione con i fedales del 1969, ha promosso un dibattito con alcuni dei candidati alla carica di Consigliere nel collegio di Sassari, in programma domenica 10 febbraio alle 18.00, presso l’ex Cinema Tisel in piazza Santa Maria.

Sette i partecipanti, così come i candidati a Governatore della Sardegna: Maddalena Uneddu per AutodetermiNatzione, Salvatore Masia per il Centro Destra, Gianfranco Ganau per il Centro Sinistra, Roberto Cappuccinelli per il Movimento 5 Stelle, Piermario Manca per il Partito dei Sardi, Giovanni Fadda per Sardi Liberi e Leonardo Meazza per Sinistra Sarda.

Il moderatore sarà il giornalista Pier Luigi Piredda che porrà ai sette candidati domande sui temi più attuali del dibattito politico e strategici del nostro territorio, tutto nel pieno rispetto della par condicio. Al termine del dibattito, ognuno avrà modo di fare il suo appello al voto.