«Posso dire a testa alta che in questi anni ho cercato di operare con impegno e coerenza al servizio del Popolo sardo, con particolare attenzione al territorio del Nuorese».

Anche il Consigliere regionale uscente Emilio Usula ha scelto Facebook per annunciare la sua candidatura alle prossime elezioni regionali del 24 febbraio, per AutoDetermiNatzione (candidato presidente Andrea Murgia).

«Sono pienamente consapevole – ha scritto Usula – che non tutte le aspettative e le attese hanno avuto soddisfazione. Rivendico però con orgoglio di aver agito sempre con piena onestà intellettuale, libero da interessi personali, da condizionamenti o pressioni provenienti da centri di potere estranei o contrari all’interesse dei Sardi».

«Il diritto al lavoro, all’istruzione, alla mobilità e ai servizi di prossimità come strumenti di contrasto allo spopolamento, sono stati i temi su cui più mi sono speso – ha aggiunto -. Penso però di poter affermare con fierezza di aver dedicato particolari energie al tema , a me più caro, della difesa della salute e dell’ambiente, e al rafforzamento dell’offerta sanitaria , contro il depotenziamento della sanità pubblica, perseguito e realizzato dalla riforma sanitaria sarda».

«Riforma – ha specificato – è bene che si ricordi, è stata voluta dalla giunta e dalla maggioranza di centro sinistra, in sintonia con la minoranza di centro destra e verso la quale ho sempre espresso in tutte le occasioni possibili, troppo spesso in dolorosa solitudine, la mia decisa contrarietà».

«Con questo convincimento ho cercato di difendere il ruolo degli Ospedali del Nuorese e dell’Areus a Nuoro, e dei servizi sanitari dell’intero territorio. Mi sono speso, senza risparmio, a difesa della professionalità degli operatori sanitari, spesso messa sotto attacco umiliata e delegittimata da scelte politiche sciagurate. Posso solo assicurare – ha concluso Usula –, se dovessi essere rieletto, un rinnovato impegno arricchito dall’esperienza maturata in questi anni».