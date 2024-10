«Ho stima di Andrea del suo lavoro e credo nella validità del progetto di AutodetermiNatzione, so perfettamente che si tratta di una sfida ambiziosa e conosco la portata degli obiettivi che possiamo raggiungere».

Così il Sindaco di Pattada, Angelo Sini, che ha deciso di scendere in campo per AutodetermiNatzione, che vede come candidato presidente Andrea Murgia.

«Se il mio scopo fosse stato – scrive Sini – trovare un accesso facile alle stanze di via Roma (quella di Cagliari) avrei optato per altre soluzioni che pure mi sono state proposte».

«Sono invece fermamente convinto – ha aggiunto – che la presenza nell’amministrazione regionale di una voce diversa, critica, rispetto alle coalizioni a vocazione maggioritaria, faccia da stimolo e da garanzia nell’esercizio di democrazia, che deve essere ispirato sempre dalla serietà e dall’attenzione per tutti, specialmente per le fasce deboli della popolazione, che di questi tempi vedono sempre più ingrossare le proprie fila».

«Così, avendo ben salda in me la consapevolezza degli impegni presi con i Pattadesi, ho messo comunque a disposizione di questo progetto il mio nome, con l’intento di dare un appoggio concreto. Spero – ha concluso il primo cittadino – e proverò ad aver modo di parlare a voce con più persone possibile di questi miei pensieri, mi auguro che queste elezioni siano un’occasione di crescita per tutti in un dibattito costruttivo e, perché no, divertente».