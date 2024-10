Una vera e propria sfida per la società Oggi Sposi & Events, top nel Luxury Wedding e specialista in Destination Wedding, che ha sviluppato per l'artista sardo Bob Marongiu delle nozze davvero speciali nel paese più alto della Sardegna.

Un tema attuale e di tendenza quello scelto dalla società, il neo boho chic, in un connubio di arte, moda e territorio.

"Affidandoci ad Alessia e Cinzia abbiamo trovato delle professioniste capaci di anticipare ogni nostro desiderio prima ancora che lo pensassimo e di trasformare ogni nostra pazzia in meravigliosa realtà" ha affermato l’artista sardo Bob Marongiu.

Sarà Fonni ad ospitare l'evento il 13 novembre diventando splendido e suggestivo scenario del Wedding d’autunno. Iniziativa sposata anche dalla sindaca Daniela Falconi e da tutta l’amministrazione comunale fonnese che ha dichiarato: "È un momento di grande emozione per noi poiché è la prima volta che Fonni viene scelto come luogo esclusivo per la celebrazione di un rito nuziale non convenzionale".

Un matrimonio destinato a rimanere nei ricordi tutti gli invitati, dunque, per volontà della Oggi Sposi & Events in collaborazione con l'imprenditrice Delia Cualbu che si occuperà della comunicazione e di connotare insieme a loro l'evento con la tipicità più esclusiva del territorio. Le tre manager credono fermamente che la Sardegna offra location uniche per coloro che cercano luoghi speciali per le proprie nozze.

"Organizzare il matrimonio di Bob Marongiu, nel suo stile Neo Happy Pop, è diventata per noi una vera e propria sfida" hanno affermato Alessia e Cinzia "una cerimonia fuori dal comune che unirà il rito civile ad un rituale ancestrale ricco di spiritualità e sacralità, che si svolgerà nell'unico acquedotto nuragico noto nell'isola, quello di Gremanu a Fonni.

FOTO DI LINO CIANCIOTTO

La scelta di celebrare il matrimonio in questi luoghi nasce dal desiderio degli sposi di regalare ai propri invitati un'esperienza che rimarrà nei loro ricordi.

Scenario d’eccezione per la cerimonia e il ricevimento sarà il rinomato Hotel Cualbu, location nota per aver accolto alcuni tra personaggi più conosciuti del mondo artistico.

Grande quindi è la curiosità intorno a quest'evento fuori da ogni schema nel perfetto rispetto dello spirito dei futuri sposi.

PARTECIPANO

Per la location e il ricevimento: HOTEL CUALBU- FONNI

Per foto e video: EMILIANO MASALA FOTOGRAFIA - PIERFRANCO MURGIA FILMS