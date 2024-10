Drammatico episodio in una scuola di Reggio Emilia, dove un giovane di 13 anni è morto dopo aver accusato un malore. L'adolescente, Riccardo Curreli, aveva origini sarde. Stava salendo le scale per andare in classe, quando improvvisamente si è accasciato al suolo.

Inutile l'intervento di compagni e insegnanti, il ragazzino non ce l'ha fatta. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, intorno alle 8. Curreli aveva appena varcato l'ingresso dell'Istituto Manzoni, quando ha accusato il malore salendo la rampa di scale.

Immediatamente allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con un'auto medica e un'ambulanza. Le immediate pratiche di rianimazione sono andate avanti a lungo, ma sfortunatamente non hanno avuto successo.

Inutile anche la corsa al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova, il giovane è spirato poco prima di entrare nel nosocomio, intorno alle 9:30. Sotto choc compagni e insegnanti, che hanno assistito a quei drammatici momenti, impotenti davanti all'accaduto.

"Siamo sconvolti, la nostra comunità scolastica è stata colpita da un lutto terribile. Siamo vicini alla famiglia", ha dichiarato la preside Alessandra Landini a Il Resto del Carlino. Riccardo era da poco rientrato in Italia dopo una vacanza coi genitori.

Alla madre e al padre è stata prospettata la possibilità di donare gli organi del figlio. Nelle prossime ore la decisione se effettuare o meno l'autopsia sul corpo della vittima. L'istituto si attiverà adesso per dare un supporto psicologico ai ragazzi, dopo il tragico episodio.