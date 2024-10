Dicembre è il mese delle feste, delle rimpatriate, del Natale e, per tantissimi, il mese dei regali. Non sempre è facile acquistare dei doni graditi mantenendo un stretto controllo al budget prefissato.

Quest’anno abbiamo preparato per voi una guida low cost sul sito Amazon, per avere a portata di click nove e nuove idee a un costo inferiore ai dieci euro.

Al nono posto un pensiero per il collega che, nelle avventure e sventure, per tutto il corso dell’anno è al nostro fianco. Sicuramente un collega con il quale si è stretto un rapporto di amicizia e con cui si scherza degli episodi dentro e fuori l’ufficio o il posto di lavoro. Questo regalo è al secondo posto nella categoria “Lavoro e raggiungimento del successo”, stiamo parlando dell’agenda Cose Che Vorrei Dire alla Riunione Ma Non Posso: Taccuino per appunti

All’ottavo posto un pensiero per gli amanti dei grigi pomeriggi invernali trascorsi in compagnia di una calda tisana. Il mese è perfetto, l’occasione ancor di più. Ecco la "Winter Collection": collezione inverno con assortimento di tisane alla frutta dell’azienda Pompadour.

I calzini potrebbero essere un’idea regalo già utilizzata per gli anni passati e chissà quanti, il vostro destinatario del regalo, avrà già scartato. Ma li avrà mai ricevuti impacchettati come dei veri sushi?

Il prodotto, in vari modelli differenti, è un ottimo regalo per sorprendere e regalare un prodotto, tradizionale, in modo del tutto originale.

Tra amici e parenti parlate spesso di film? Tra loro c’è chi sembra aver visto qualsiasi pellicola sia stata prodotta nell’ultimo ventennio? Abbiamo trovato il regalo adatto a lui o lei! Il gioco contiene 408 domande a risposta multipla; ogni domanda è una citazione di film famosi di vario genere, tra cui horror, fantasy, drammatico, azione, avventura ed animazione. Alcune sono facili e ben conosciute, altre invece, solo per i veri appassionati che non staccano lo sguardo dallo schermo.

Per gli amici amanti dei viaggi o per i costretti da continue trasferte, il regalo che in casa o in vacanza non può mancare: un pesavaligie portatile, il metodo più pratico per sapere sempre quanto pesa il proprio bagaglio. È un prodotto di alta precisione, facile da usare, compatto e leggero. Insomma, un regalo che potrebbe diventare un valido aiuto quotidiano. Lo strumento può essere utilizzato, inoltre, anche per pesare i pacchi.

Al quarto posto troviamo un prodotto che è al primo posto su Amazon nella categoria dei liquori. È un originale liquore con cioccolato e grappa che all’interno della sua confezione contiene 20 bicchierini in cialda croccante. Da bere puro, ma anche sul gelato, nel caffè, per guarnire o insaporire dolci e semifreddo.

Se in questo momento state pensando alla persona che vi confida tutti i sogni fatti durante la notte, sapete già a chi potreste regalare questo libro. Il prodotto ha due costi differenti sul sito Amazon: con rilegatura flessibile il prezzo è di euro 3,70; mentre con copertina flessibile il costo è di euro 14,90.

Il libro non ha sicuramente bisogno di presentazioni, infatti, in nessuna altra opera come ne L’interpretazione dei sogni Freud l'autore è riuscito a coniugare in modo così brillante l’esigenza della completezza e del rigore, con quella della chiarezza e della semplicità dell’esposizione. Tanto da rendere questo libro una sorta di passe-partout in grado di aprire tutti gli accessi principali ai concetti della psicoanalisi.

Conquista il secondo posto della classifica perché è un regalo che potrebbe avere un ampio raggio di gradimento, sia maschile che femminile. Uno di quei regali che si può acquistare quando si hanno dei grandi dubbi sui gusti del destinatario e non si vuole rinunciare al risparmio. Nel sito si può trovare anche la variante di colore rosso.

Ammettetelo. Se avete dato un’occhiata a questo articolo e se siete arrivati fin qui, sicuramente avete tantissimi dubbi e poche idee per i regali del Natale 2023. E proprio per questo che vi sarà scappato un sorriso di fronte a questo simpatico quaderno. Nella copertina c’è scritto “Non sapevo cosa regalarti (L'onestà è la base dell'amicizia). Siamo sicuri che anche i destinatari potrebbero capire e ridere con voi al momento della medesima lettura.

Per questo motivo, questo quaderno è il regalo che si aggiudica il primo posto della nostra classifica.